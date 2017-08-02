Британская газета Telegraph по ошибке сообщила на своем сайте о смерти 96-летнего супруга королевы Великобритании принца Филиппа.

В опубликованном материале издания написано «НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет». По всей видимости, журналисты решили заранее подготовить текст на случай настоящей кончины герцога Эдинбургского и случайно разместили его на сайте, передает «РИА Новости».

Автор издания Guardian Рианнон Косслетт написала в своем Twitter, что публикация британского издания является «королевским провалом».

Представители Telegraph пока не комментируют ситуацию.