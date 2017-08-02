Не менее трех часов займет операция 17-летнего подростка, который выпал из окна второго этажа школы в Ульяновске. Оперирует главный нейрохирург области Михаил Соколов.

Рекомендацию провести вмешательство в Ульяновске дал ведущий нейрохирург Приволжского федерального округа Леонид Кравец, передает 1ul.ru.

«Переживаю вместе с родителями за исход, но надеюсь, что все завершится благополучно», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как сообщали «Известия», подросток выпал из окна школы в тот момент, когда мыл окна. По факту произошедшего проверку начало областное Следственное управления СКР.

Мэр города Сергей Панчин потребовал уволить директора школы, в которой учащихся заставляли таким образом проходить «летнюю отработку».