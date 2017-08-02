Бывший президент Украины Виктор Янукович потребовал возбудить уголовное дело против трех судей Оболонского суда Киева, которые рассматривают его дело о госизмене. Соответствующее заявление он направил в Генпрокуратуру Украины и Национальное антикоррупционное бюро, передает «РИА Новости».

Адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк уточнил агентству, что его подзащитный считает неправомерными действия судей Владислава Девятко, Максима Титова и Константина Васалатия.

Сердюк назвал дело против Януковича «пустым и заполитизированным», а также перечислил ряд процессуальных нарушений, в том числе отказ обвиняемому в участии в процессе.

По обвинению в госизмене Януковичу может грозить на Украине пожизненное лишение свободы. Экс-президент отрицает свою вину. В начале июля он заявил, что не будет участвовать в этом процессе, и отозвал своих адвокатов.