Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала ложью слова мэра Екатеринбурга, экс-кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» Евгения Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра.

По словам Памфиловой, Ройзман не пытался участвовать в выборах, так как даже не открыл свой избирательный счет.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ранее в июле экс-кандидат в губернаторы заявил, что не может собрать нужное для прохождения муниципального фильтра количество голосов муниципальных депутатов в Свердловской области. Ройзман также пожаловался на административное давление.

«Вы теперь видите, чего стоят все эти домыслы, истерики, инсинуации по поводу некоторых так называемых кандидатов. Вот вам бомба, это сенсация: человек, который декларировал, что он идет на выборы, не сделал самого главного — не открыл счета. И все остальные действия, очевидно, что это просто ложь», — прокомментировала обвинения Ройзмана Памфилова.