Центробанк в обозримой перспективе не планирует отзывать лицензии у значимых банков, заявил в среду первый зампред регулятора Дмитрий Тулин.

«Несмотря на то что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий, и прежде всего - отзыва лицензий у крупных, значимых банков» - цитирует ТАСС Тулина, курирующего в ЦБР банковский надзор.

В конце июля 2017 года Центробанк лишил лицензии «Югру», входившую в топ-30 российского банковского сектора, что стало крупнейшим страховым случаем для отечественной системы страхования вкладов.

Слабые банки в стране еще остаются, но ЦБР проводит «необходимое лечение», добавил первый зампред.

«Устойчивость системы в целом будет повышаться за счет дополнительных инвестиций в капитал ослабленных банков», - отметил Тулин.