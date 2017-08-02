Следователи организовали доследственную проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна жилого дома с высоты четвертого этажа в Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в городе Мценске. Предварительно установлено, что ребенок находился в квартире по месту проживания. Мать несовершеннолетнего на кухне готовила завтрак для детей. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок в своей комнате забрался на подоконник и выпал из окна.

В состоянии крайней степени тяжести потерпевшего доставили в центральную районную больницу города, передает InfoOrel.ru.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Отметим, что ранее аналогичный случай произошел в Рязани.