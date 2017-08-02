Британское агентство Reuters, опубликовав данные о якобы 40 погибших в Сирии российских военнослужащих, пытается дискредитировать антитеррористическую операцию РФ в Сирии. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, британское агентство не первый раз пытается дискредитировать российскую операцию в Сирии, причем в качестве источников в материалах указываются «какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы «запуганными» анонимными «родственниками и знакомыми».

России известен заказчик статьи и тот, кто «помогал» ее готовить, отметил официальный представитель Минобороны. Генерал-майор опроверг данные о якобы «тайных» захоронениях российских военнослужащих в Сирии.

«Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным силам и тем более к операции в Сирии, лживы от начала до конца», — резюмировал Конашенков.

Агентство Reuters 2 августа опубликовало статью, в которой говорилось, что с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 россиян — военнослужащих или сотрудников частных военных компаний.