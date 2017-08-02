Центральный участок Замоскворецкой линии Московского метрополитена от «Белорусской» до «Новокузнецкой» закроют в будущее воскресенье из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной подземки в среду.

«Шестого августа станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная» Замоскворецкой линии будут закрыты в связи с ремонтными работами», — говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать на участках «Новокузнецкая» — «Алма-Атинская» и «Речной вокзал» — «Белорусская».

Технологические окна запланированы на выходные дни специально, когда поток пассажиров в метро снижается до минимальных значений, передает РИАМО. Горожане смогут воспользоваться альтернативными вариантами проезда.