Замминистра иностранных дел Алексей Мешков приступит к обязанностям чрезвычайного и полномочного посла России во Франции до ноября 2017 года . Об этом сказали «Известиям» два дипломатических источника в России, информацию также подтвердил информированный собеседник в Париже. Сейчас идет процесс сбора документов, получения дипломатической визы, а в российском посольстве в Париже готовятся к передаче дел. Более того, практически решен вопрос с получением агремана от французского правительства. В России к андидатура Алексея Мешкова была одобрена профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации в июне.

Уже до ноября этого года российское диппредставительство в Париже возглавит нынешний заместитель министра иностранных дел Алексей Мешков. По словам дипломатического источника «Известий» в России, с приходом новой администрации во Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном Москва решила обновить дипмиссию в Париже.

— Несмотря на то что нынешний состав посольства является высококлассным и профессиональным, с победой президента Макрона нужно освежить кадры и усилить дипломатический состав. Не зря на должность посла во Франции был предложен замглавы МИД России , — сказал источник «Известиям».

Другой информированный собеседник в российских дипломатических кругах подтвердил, что Алексей Мешков осенью, до ноября, приступит к обязанностям посла России во Франции и по совместительству в Монако.

В МИД Франции сказали «Известиям», что пока не будут комментировать вопрос о предоставлении агремана Алексею Мешкову. А собеседник «Известий» в Париже отметил, что процесс получения агремана и дипломатической визы, а также всех необходимых документов идет «как по маслу» .

— Затягивание процесса замены посла, как это произошло в случае с США, не повторится. Французская сторона всегда крайне ответственно подходила к этим вопросам, — сказал «Известиям» информированный источник во Франции, близкий к дипломатическим кругам.

Алексей Мешков является специалистом с богатым опытом работы в странах Европы. С декабря 2012 года — заместитель министра иностранных дел. В центральном аппарате он курирует вопросы общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы. Так, в 2004–2012 годах Алексей Мешков возглавлял дипмиссию России в Италии (и Сан-Марино). Дипломат свободно владеет тремя языками — английским, итальянским и испанским.

Нынешний посол России во Франции Александр Орлов, кадровый дипломат, возглавляет дипмиссию с 2008 года. Перед этим назначением он семь лет был постоянным представителем России при Совете Европы. Через полгода ему исполнится 70 лет — предельный возраст для нахождения на госслужбе.

— Алексей Мешков очень хорошо знает весь европейский регион и находится в гуще политических событий долгое время . Он прекрасно знаком с французскими реалиями и политической элитой этой страны. Российско-французские отношения могли бы быть гораздо более продвинутыми. Это вина не наших дипломатов, а скорее предыдущего правительства Франции, которое не стремилось к развитию контактов с Москвой. Будем надеяться, что с приходом нового правительства и обновлением российского дипломатического корпуса двусторонние отношения шагнут вперед, — сказал «Известиям» зампредседателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.

Сенатор подчеркнул, что Франция после Brexit становится наряду с Германией одним из ключевых центров силы в Европе. По словам Андрея Климова, именно поэтому поддержка и развитие партнерских отношений с этой страной — стратегический приоритет.