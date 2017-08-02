«Барселона» объявила о намерении бразильского форварда Неймара покинуть клуб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте каталонского клуба.

Утром в среду, 2 августа, футболисты «Барселоны» приступили к тренировкам. Перед их началом Неймар обратился к партнерам и сообщил, что собирается покинуть клуб. В связи с этим ему разрешили пропустить тренировку.

По данным СМИ, бразильский форвард перейдет в стан ПСЖ. Французский клуб заплатит за 25-летнего нападающего €220 млн — рекордную сумму для мирового футбола.

Неймар присоединился к «Барселоне» в 2013 году. Бразилец дважды становился чемпионом Испании, три раза завоевал Кубок страны. Кроме того, Неймар стал победителем Лиги чемпионов, завоевывал Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист намерен покинуть «Барселону», поскольку не хочет «оставаться в тени Лионеля Месси».

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