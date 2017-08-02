«Барселона» сообщила о желании Неймара покинуть клуб
«Барселона» объявила о намерении бразильского форварда Неймара покинуть клуб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте каталонского клуба.
Утром в среду, 2 августа, футболисты «Барселоны» приступили к тренировкам. Перед их началом Неймар обратился к партнерам и сообщил, что собирается покинуть клуб. В связи с этим ему разрешили пропустить тренировку.
По данным СМИ, бразильский форвард перейдет в стан ПСЖ. Французский клуб заплатит за 25-летнего нападающего €220 млн — рекордную сумму для мирового футбола.
Неймар присоединился к «Барселоне» в 2013 году. Бразилец дважды становился чемпионом Испании, три раза завоевал Кубок страны. Кроме того, Неймар стал победителем Лиги чемпионов, завоевывал Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
Ранее сообщалось, что бразильский футболист намерен покинуть «Барселону», поскольку не хочет «оставаться в тени Лионеля Месси».
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram