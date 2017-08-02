Полицейские вернули в спецучреждение в поселке Тельма (Иркутская область) двух из трех сбежавших подростков. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального министерства образования Юлия Барахтенко.

«Еще двух воспитанников спецшколы нашли. Они были обнаружены в городе Усолье-Сибирское», — приводит слова пресс-секретаря РИА «Новости».

31 июля 15 подростков самовольно покинули спецучреждение. По словам одного из воспитанников, они ушли из школы, чтобы отметить день рождения друга. В региональном министерстве образования подчеркивают, что побег не был запланирован и носил стихийный характер.

Большинство воспитанников удалось вернуть в спецшколу к вечеру 1 августа. В розыске оставались трое подростков. В настоящий момент неизвестно местоположение одного из сбежавших воспитанников.

По факту побега сотрудники образовательного ведомства и регионального управления СК РФ проводят проверку.