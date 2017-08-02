Эксперты антивирусного разработчика ESET обратились к пользователям популярного мессенджера WhatsApp с предупреждением быть бдительными и не поддаваться новой фишинговой атаке.

На этот раз мошенники рассылают пользователям письма на электронную почту, в которых сообщают об окончании подписки на сервис, после чего крадут платежные данные.

«Потенциальная жертва получает по электронной почте письмо от лица WhatsApp. В нем сообщается, что пробный период использования мессенджера завершен. Чтобы продлить подписку, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить платежную информацию. Ссылка ведет на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты», — отмечается в пресс-релизе ESET.

Разработчик также добавил, что пользователи мессенджера могут легко поверить в реальность рассылки, так как в прошлом WhatsApp действительно взимал абонентскую плату после года бесплатного использования, пока с января 2016 года не стал абсолютно бесплатным.