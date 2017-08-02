На стройплощадке жилого комплекса «Бунинские леса» в Коммунарке около 40 мигрантов устроили массовую потасовку с кувалдами и лопатами.

Участники драки били друг друга тяжелыми предметами, в том числе молотками и железной арматурой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации ведомства, разборки начались между двумя строительными бригадами. Рабочие являются гражданами Узбекистана и Армении.

О пострадавших и подробных деталях конфликта пока неизвестно.