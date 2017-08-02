За первые полгода число аварий в Подмосковье снизилось на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в информационном сообщении ГИБДД, опубликованном в среду.

За шесть месяцев в автокатастрофах погибли 416 человек, что ниже предыдущего показателя на 18%. Еще 3368 пострадали (минус 10%).

В то же время на 8% (до 157 инцидентов) увеличилось число аварий с участием автобусов. В 64 случаях виновниками ДТП стали водители общественного транспорта.

Всего за этот период за нарушения ПДД в Подмосковье были оштрафованы более 42,5 тыс. водителей.