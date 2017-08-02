В Иркутском районе Приангарья произошел несчастный случай с участием детей, который мог закончиться трагедией. Ребенок за рулем микрогрузовика наехал на трехлетнюю девочку.

Инцидент произошел вечером 29 июля, сообщает ИА IrkutskMedia. 36-летний местный житель вывез семью за город на отдых. Припарковав автомобиль на пригорке, он вместе с женой и дочкой расположился на лужайке. Семилетний сын остался в салоне микрогрузовика. Мальчик повернул ключ зажигания, машина проехала несколько метров.

Несмотря на то что отец среагировал сразу же, его трехлетняя дочь получила перелом ноги. Пострадавшая была госпитализирована. Полицейские поговорили с родителями и установили, что папа был трезв.