Сотрудники историко-культурного заповедника «Аркаим» совместно с учеными Челябинского государственного университета (ЧелГУ), Российской академии наук (РАН) и волонтерами продолжают вести раскопки уникального поселения эпохи бронзового века в поселении Левобережное Челябинской области.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на региональный минкульт, поселение Левобережное располагается в Брединском районе на берегу реки Синташты и является территорией «Страны городов», в пределах которой около 2000 лет до нашей эры были найдены древние городища синташтинской культуры эпохи средней бронзы.

В текущем году археологи изучают часть памятника, которая была повреждена при строительстве автодороги в конце 1980-х годов XX века. С начала полевого сезона археологам удалось обнаружить более 1100 потенциальных музейных экспонатов. Среди них — бронзовые изделия, многочисленные образцы малахита, каменные молотки, лощила по металлу, древние абразивные инструменты и отбойники, а также уникальные керамические сосуды. В настоящее время поисковый отряд задействован в выборке древнего колодца.

Поселение «Страна городов» располагается на юге Челябинской области, в междуречье Урала на западе и Тобола на востоке, а также затрагивает территории Оренбургской области, Башкортостана и Северного Казахстана. Городища разбросаны по территории диаметром 350 км. Все поселения объединяет схожий тип строения, организации городской инфраструктуры, строительные материалы, время существования, а также одинаковая топографическая логика. Древние города имели округлую или овальную форму, были обнесены внешней стеной.

Археологическая страна Синташты и Аркаима протянулась вдоль восточных склонов Урала с севера на юг на 400 км и на 100–150 км с запада на восток. Группа укрепленных поселений датируется рубежом 3–2 — начала 2 тыс. до нашей эры. Поселения являются современниками первой династии Вавилона, фараонов Среднего Царства Египта и крито-микенской культуры Средиземноморья. Время их существования соответствует последним векам знаменитой цивилизации Индии — Мохенджо-Даро и Хараппы.