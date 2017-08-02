Заплыв по рекам Амурского бассейна совершил путешественник из Забайкальского края, инвалид II группы Александр Варенков. Его путь составил 3 тыс. км.

Как пишет «Забайкальский рабочий», Варенков начал свое путешествие 23 июня из забайкальского села Улеты. Заплыв начался с реки Ингода. Спортсмен плыл в гидрокостюме со специальным снаряжением с навигатором. Его передвижение круглосуточно отслеживали специалисты МЧС.

Варенков уже отправил свою заявку на установление мирового рекорда.

Газета поясняет, что первоначально пловец планировал за 54 дня добраться до Тихого океана, однако отказался от этой идеи после того, как в МЧС его предупредили о том, что это весьма рискованно.

Варенков прославился тем, что в прошлом году совершил одиночное пешее путешествие от Байкала до Москвы. За два месяца он преодолел 5 тыс. км.