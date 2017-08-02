Сотрудники московской полиции задержали злоумышленника, который подозревается к краже более 12 млн. рублей при поставке медицинского оборудования ненадлежащего качества.

По данным правоохранителей, директор коммерческой фирмы на протяжение нескольких лет действовал по организованной схеме хищения денежных средств у медучреждений в регионах России путем поставка некачественного стоматологического оборудования. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В 2013 году предприниматель похитил более одного миллиона рублей в Москве. Ущерб в 11,7 млн. рублей зафиксирован в Белгородской области путем обманных действий подозреваемого.

В настоящее время фигурант находится под домашним арестом, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.