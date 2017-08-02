В связи с аварийным отключением электроэнергии в Амурской области усилен контроль за качеством воды. Рекомендации об усилении противоэпидемических и профилактических мероприятий направлены в адрес руководителей социально значимых объектов.

По словам горожан, из кранов в квартирах течет жидкость коричневого цвета. Это связано с тем, что 1 августа произошло также массовое отключение водоснабжения, после застоя вода на время поменяла цвет. Как отмечает ИА «Амур.инфо», региональный Роспотребнадзор проведет лабораторные исследования питьевой воды.

После масштабной энергоаварии на Благовещенской ТЭЦ без света остались около 1,5 млн жителей Дальнего Востока. В настоящее время ведутся работы по восстановлению нагрузки энергообъекта. 1 августа на Бурейской ГЭС в Хабаровском крае были выведены из строя все пять работающих гидроагрегатов, снизив нагрузку с 1400 МВт до нуля, что привело к обесточиванию сразу пяти высоковольтных линий электропередачи 220 кВ и 500 кВ.