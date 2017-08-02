Первый заместитель главного военного прокурора России генерал-лейтенант Андрей Никулищин, организовавший проверку пайков для Росгвардии, покидает Главную военную прокуратуру.

Как сообщает РБК, Никулищин в августе уйдет на пенсию по выслуге лет.

«Никулищин уходит на пенсию по выслуге лет», — рассказал источник издания из Главной военной прокуратуры и подтвердил второй собеседник, близкий к Никулищину.

Отмечается, что уход Никулищина был ожидаем, так как в этом году генерал-лейтенанту исполнилось 55 лет.

Ранее стало известно, что Главная военная прокуратура обнаружила нарушения у поставщиков некоторых консервов для пайков Росгвардии и передала следователям МВД материалы для решения о возбуждении уголовного дела. Ущерб от поставки некачественных продуктов превысил 110 млн рублей.