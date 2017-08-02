Заказное убийство удалось предотвратить сотрудникам Следственного управления СК РФ по Ленинградской области, которые в результате проведения оперативных мероприятий смогли задержать 22-летнего жителя Всеволжска, взявшего кредит на совершение преступления.

«Подозреваемый, испытывая неприязненные отношения к своей супруге, стал подыскивать лицо, которое за денежное вознаграждение должно было совершить ее убийство», — говорится в пресс-релизе областного СК РФ.

Как отметили в ведомстве, мужчина искал исполнителя убийства и обратился к сотруднику полиции «под прикрытием». Заказчика удалось задержать с поличным, когда тот передавал часть денежных средств «исполнителю» преступления.

По данным местных СМИ, сумма «заказа» составила 150 тыс. рублей, для чего заказчик убийства взял кредит.

Незадачливому мужу грозит до 20 лет тюрьмы.