Суд Оренбурга рассматривает дело о махинациях с недвижимостью. На скамье подсудимых — жительница города, которая продавала квартиры в доме под снос. Потерпевшими по этому делу проходят 11 человек.

Как поясняет РИА «Оренбуржье», женщина сама построила многоквартирный дом в центре города, не имея на это разрешения и обязательных документов.

Она продолжала продавать квартиры в доме даже после решения суда о его сносе. Покупатели о решении суда не предупреждались.

Общий ущерб от действий предпринимательницы составляет 11 млн рублей.