Союз журналистов России может обратиться в Следственный комитет по поводу депортации «Новой газеты» Худоберди Нурматова, работавшего под псевдонимом Али Феруз, сказал «Известиям» глава союза Всеволод Богданов.

Российские власти решили депортировать 30-летнего Нурматова в Узбекистан, поскольку в стране он с 2011 года находился и работал нелегально, не имея документов. С 2016 года журналист пытался легализоваться в России, но безуспешно — в мае 2017 года МВД отказало ему во временном убежище.

«Мы сейчас размышляем над обращением в Следственный комитет, поскольку он попросил убежища — но не могу однозначно сказать», — заявил «Известиям» Богданов, комментируя ситуацию вокруг Нурматова.

По его словам, СЖР пытается «выяснить, что произошло, почему ему отказано в самом малом доверии».