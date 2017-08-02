XI Международный театральный фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова пройдет в Иркутске с 17 по 24 сентября. В афише заявлены спектакли театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского, Черемхова, Кемерово, Минусинска, Иркутска. Зарубежные гости прибудут из Узбекистана, Южной Кореи, Монголии, Италии, Франции и Японии.

Всего зрители смогут увидеть 18 постановок по произведениям Александра Вампилова, Василия Шукшина, Владимира Гуркина, Евгения Замятина, Валентина Распутина, Андрея Платонова и корейского автора Ли Хе Сеок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Александр Вампилов родился 19 августа 1937 года в сибирском селе Кутулик. Прославился такими драматургическими произведениями, как «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске». Все пьесы Вампилова были поставлены и не сходят со сцены до сих пор. 17 августа 1972 года он трагически погиб, утонув в озере Байкал (перевернулась моторная лодка).