Российские оперные певцы впервые выступят в горном парке «Рускеала» в Карелии в рамках музыкального фестиваля «Ruskeala Symphony», который планируется сделать ежегодным. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В мероприятии примут участие баритон из Большого театра Николай Ефремов, «золотой тенор России» Евгений Южин, финалист Всероссийского открытого конкурса «Синяя птица», контратенор Тимур Сланов, а также звезды Музыкального театра Карелии — сопрано Анастасия Аверина и бас Вадим Мокин.

Певцы выступят на открытой сцене в части парка «Итальянский карьер», где в их исполнении прозвучат оперные произведения итальянских композиторов: Вивальди, Верди, Россини, Масканьи, Пуччини. Помимо этого, будут исполнены неаполитанские песни и симфонические антракты из опер, сообщает ИА FlashNord.

Горный парк «Рускеала» — единственный комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый здесь мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора в Санкт-Петербурге.