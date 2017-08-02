ДТП с участием двух автомобилей произошло на 12-м км трассы Ярославль–Иваново. Столкнулись Hyundai и Honda.

По неустановленной пока причине 36-летняя женщина, управлявшая Honda, выехала на встречную полосу и там столкнулась с Hyundai, которым управлял 67-летний мужчина. После этого Honda вылетела в кювет.

В результате, как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», травмы получили 57-летняя женщина, трехлетняя девочка и двухлетний мальчик, находившиеся в Honda. Они, а также пассажиры корейской машины — 71-летняя и 56-летняя женщины — госпитализированы. Медицинская помощь понадобилась и обоим водителям.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства этой аварии.