Замоскворецкий суд Москвы 8 августа начнет процесс по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

Улюкаева задержали в офисе «Роснефти» 14 ноября 2016 года. По данным следствия, его взяли с поличным, после того как он получил кейс с $2 млн за выданную положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила нефтегазовой компании заключить сделку по покупке 50-процентного госпакета акций «Башнефти».

Улюкаев находится под домашним арестом с 15 ноября 2016 года. Президент России Владимир Путин снял его с занимаемой должности в связи с утратой доверия.