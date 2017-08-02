Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член ОП РФ Владимир Легойда назвал лицемерием финансирование пивоваренными компаниями рекламы безалкогольного пива. Он считает, что рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым зонтичным брендам и она стимулирует потребление обычного алкогольного пива соответствующих марок.

Представитель РПЦ подчеркнул, что в последнее десятилетие государство при поддержке широких общественных и церковных объединений предприняло ряд шагов по ограничению злоупотребления алкоголем, в том числе шаги по запрету алкогольной рекламы. Результатом такой политики стало сокращение смертности, рост продолжительности жизни, выход страны на небольшой, но всё же положительный естественный прирост населения. Возобновление же рекламы алкоголя под видом безалкогольного пива, по словам Легойды, может повернуть эту тенденцию вспять. Такой «безвредный» напиток вызывает ассоциации с обыкновенным пивом.

«Реклама алкоголя — давно закрытая тема в нашем обществе. Сложился широкий консенсус относительно ее недопустимости, обнадеживают данные о падении потребления спиртосодержащих напитков», — сказал Легойда.

Он также отметил, что рынок безалкогольного пива в России мизерный и «перспективы его роста оцениваются большинством экспертов скептически». По мнению эксперта, если пивоварни действительно имеют целью расширение рынка безалкогольного пива, они должны создать новые бренды, не имеющие «алкогольного прошлого».

При этом, по данным Росстата, продажи безалкогольного пива в 2016 году выросли на 12% по сравнению с 2015-м.