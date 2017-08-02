Единственным источником официальной информации, касающейся потерь российской стороны в Сирии, является Министерство обороны России, а не средства массовой информации, заявил в среду глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Данные поступают по линии Министерства обороны, руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что в САР могут присутствовать добровольцы из России, которые не имеют отношения к военной поддержке, которая оказывается сирийской армии со стороны нашего государства. «Если есть в Сирии какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения», — заключил он.

Ранее агентство Reuters обнародовало количество погибших россиян в Сирии за последний год, основываясь на собственных подсчетах. Так, согласно данным агентства, потери среди военнослужащих и частных военных специалистов составляют по меньшей мере 40 человек.