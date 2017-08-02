Следователи проводят доследственную проверку после падения трехлетнего ребенка из окна многоэтажного жилого дома в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, ЧП случилось на улице Новоселов. Предварительно установлено, что несчастный случай произошел по неосторожности. Пострадавший ребенок был доставлен в медучреждение, сообщает РИА «7 новостей».

В настоящее время врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.