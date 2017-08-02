Пешеходный тоннель на железнодорожном вокзале Хабаровска откроется позже, чем планировалось. График реконструкции сорван из-за непредвиденных обстоятельств. По просьбам горожан решено сделать выход на улицу Ухтомского, для этого нужно доработать проект и купить дополнительное оборудование. Также у рабочих возникли трудности по подъему грунтовых вод. Поэтому в августе завершить всё не получится, сроки сдвинуты на декабрь.

Значимый для города инвестиционный проект уже прошел пять этапов реализации. Шестой предполагает реконструкцию платформы №3 и перрона вокзала, монтажу лифта, ведущего из пешеходного тоннеля до третьего этажа здания вокзала, пишет ИА AmurMedia.

Стоимость реконструкции после всех изменений достигает 725,8 млн рублей. Тоннель будет оборудован лифтом, эскалаторами, современной системой вентиляции и кондиционирования, информационно-справочным оборудованием, охранно-пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения.