Европейский университет в Санкт-Петербурге лишили лицензии. Об этом сообщается в реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Заявление о прекращении осуществления образовательной деятельности университета поступило в ведомство 26 июля.

«Распоряжение о переоформлении лицензии от 28.06.2016. Распоряжение о прекращении осуществления образовательной деятельности от 31.07.2017», — цитирует RT сообщение.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета в марте. Вуз подал апелляционную жалобу в мае, рассмотрение которой во второй инстанции назначили на 7 августа, однако университет отозвал ее.

В начале июля Европейский университет начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко во временное помещение неподалеку. Ректор учебного заведения Николай Вахтин отметил тогда, что это позволит вузу перелицензироваться.