Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о присоединении РФ к Марракешскому договору об облегчении доступа незрячих и слабовидящих людей к печатным произведениям.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или другими ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям был принят на дипломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности в Марракеше (Марокко) в июне 2013 года.

«Присоединение России к Марракешскому договору имеет целью расширить возможности доступа для таких лиц к книгам, журналам, учебным материалам, созданным в специальных форматах, способствовать международному обмену экземплярами таких произведений», — подчеркнули в кабмине.