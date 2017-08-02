Несколько торжественных мероприятий пройдут в Липецке сегодня, в день ВДВ. Масштабная акция проходит в эти минуты на площади Героев, в центре города.

Как сообщает Gorod48, перед тремя сотнями десантников, многие из которых пришли с семьями, выступили ветераны ВДВ, представители общественных организаций и руководители города. Участники планируют возложить цветы к мемориалу у Вечного огня и почтить память погибших минутой молчания.

Первым праздничным событием стал митинг у памятника создателю Воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Однако самым зрелищным обещает стать шествие десантников по городским улицам, которое начнется от площади Героев.

В связи с этим шествием в движение городского транспорта внесены изменения. На пути следования колонны общественный транспорт будет работать в режиме ожидания.

Завершится шествие в Нижнем парке праздничным концертом.

За охраной порядка в городе следят усиленные наряды полиции.