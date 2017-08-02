Бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» Михаил Коломоец спас жизнь подростку, которому стало плохо в терминале аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Минувшей ночью ребенок вместе с отцом должны были вылететь из Екатеринбурга в Худжанд, однако перед посадкой в самолет ребенку стало плохо. Бортпроводник рассказал, что в зале аэропорта к нему подбежал гражданин Таджикистана и сообщил, что его ребенку стало плохо.

По словам стюарда, у родителей ребенка имелись при себе уколы с инъекциями, однако поставить их самостоятельно они не смогли. Родители мальчика попросили вызвать врачей, сообщает TagilCity.ru.

«Когда я подошел, то увидел, что ребенок уже посинел. У него не прощупывался пульс. Я стал делать ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока сердце не забилось и не подъехали медики», — рассказал бортпроводник.

Стюард добавил, что не растерялся, так как при подготовке стюардов он проходил недельный курс реанимации.

В настоящее время ребенок доставлен в одно из медучреждений Екатеринбурга.