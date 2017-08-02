Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по итогам выездного заседания Госсовета безопасности объявил очередной строгий выговор главе министерства внутренних дел Исгендеру Муликову за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

«Президент Гурбангулы Бердымухамедов заострил внимание на важности внедрения в деятельность министерства внутренних дел новых методов работы. Глава Туркменистана за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных служб объявил министру внутренних дел И. Муликову строгий выговор», — говорится в сообщении государственного информационного агентства «Туркменистан сегодня».

Как отметили в агентстве, наказание стало третьим по счету с начала года, в общей же сложности за свой срок службы на посту главы МВД Туркмении Муликов получил девять выговоров.