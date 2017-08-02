Власти Приморья и японские компании обсуждают поставки сена. Основными факторами, препятствующими налаживанию импорта из России, являются вероятность зараженности корма ящуром и отсутствие цехов по фитосанитарной обработке и упаковке фуража. Японская сторона готова оплатить установку необходимого оборудования и прислать инспекторов для контроля качества продукции.

На сегодняшний день объем сена, закупаемого Японией в США, Канаде и Австралии, составляет 1,8 млн т в год. Активизирован и импорт кормового сена из Китая. Однако этого недостаточно. Дефицит фуража превышает 600 тыс. т, сообщает ИА PrimaMedia.

Что касается требований по термической обработке сена паром, то российские компании не готовы строить цеха по обеззараживанию сена полностью за свой счет из-за высокого риска. Если не получится найти рынок сбыта, финансовые потери будут неизбежны.