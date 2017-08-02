Следователи обнаружили на берегу Москвы-реки две зацементированные картонные коробки и 10 полиэтиленовых пакетов с останками тел женщины и мужчины. Об этом сообщила в среду старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Два черных полиэтиленовых пакета с фрагментами тела женщины были обнаружены на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды в минувшую субботу вечером.

Было заведено уголовное дело, в рамках расследования которого во вторник проводились оперативно-разыскные мероприятия.

«На этом же берегу Москвы-реки были обнаружены восемь полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины, а также фрагмент тазовой кости неизвестного человека», — цитирует Иванову «РИА Новости».

По словам представителя СК РФ, расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», пишет «Ридус».