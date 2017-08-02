Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился проверить сведения о якобы незаконной деятельности судьи арбитражного суда Ростовской области Ларисы Чебановой. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

При этом в СКР сослались на информацию одной из радиостанций, которая сообщила о том, что Чебанова рассматривала дела с участием одного из предприятий концерна «Покровский», совладельцем которого является ее муж.

Якобы в арбитраже такие дела оказывались 74 раза, и каждый раз решение принималось в пользу концерна, отмечает RostovGazeta. Кроме того, Чебанову подозревают еще и в том, что она не указывала в своих декларациях о доходах данные о компании за границей.