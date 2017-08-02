Состояние двоих пострадавших в результате стрельбы в Мособлсуде улучшилось, их переводят из Красногорской городской больницы №1 в центральный госпиталь МВД.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главврача больницы Константина Соболева.

По его словам, пациенты в сознании и начали немного разговаривать.

«Было принято решение перевести их в центральный госпиталь МВД, так как они военнослужащие. Они уже в пути», — сказал Соболев.

Главврач уточнил, что состояние обоих пострадавших стабильное, средней тяжести.

Во вторник пятеро подсудимых по делу «банды ГТА» напали на двух сопровождавших их сотрудников полиции — мужчину и женщину. В результате завязавшейся в здании Мособлсуда перестрелки трое бандитов были убиты, еще трое ранены. Также пострадали двое полицейских и сотрудник Росгвардии.

Преступники с тяжелыми ранениями были направлены в одну из больниц Москвы, а в Красногорскую городскую больницу №1 доставили правоохранителей — женщину и двоих мужчин, один из которых помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.