Состояние двоих пострадавших при стрельбе в Мособлсуде улучшилось
Состояние двоих пострадавших в результате стрельбы в Мособлсуде улучшилось, их переводят из Красногорской городской больницы №1 в центральный госпиталь МВД.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главврача больницы Константина Соболева.
По его словам, пациенты в сознании и начали немного разговаривать.
«Было принято решение перевести их в центральный госпиталь МВД, так как они военнослужащие. Они уже в пути», — сказал Соболев.
Главврач уточнил, что состояние обоих пострадавших стабильное, средней тяжести.
Во вторник пятеро подсудимых по делу «банды ГТА» напали на двух сопровождавших их сотрудников полиции — мужчину и женщину. В результате завязавшейся в здании Мособлсуда перестрелки трое бандитов были убиты, еще трое ранены. Также пострадали двое полицейских и сотрудник Росгвардии.
Преступники с тяжелыми ранениями были направлены в одну из больниц Москвы, а в Красногорскую городскую больницу №1 доставили правоохранителей — женщину и двоих мужчин, один из которых помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.