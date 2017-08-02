СМИ подсчитали количество россиян, погибших в Сирии за последний год: потери среди военнослужащих и частных военных специалистов составляют по меньшей мере 40 человек, пишет Reuters. Однако по сообщениям Министерства обороны РФ, это количество не превышает 10 человек.

Свидетельства агентство получило от семей погибших и от официальных лиц в тех местах, где они жили.

Гибель 9 из 40 россиян подтвердили источники на условиях анонимности.

Кремль и Министерство обороны РФ не ответили на запрос Reuters, однако ранее оборонное ведомство отрицало, что занижает потери в Сирии.