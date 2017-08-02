Около сотни девятиэтажных домов в Москве были внесены в программу реновации жилого фонда, сообщил в среду заместитель столичного градоначальника Марат Хуснуллин в эфире радиостанции «Вести FM».

«Помимо пятиэтажек, в программу вошли и двух-, и трехэтажные дома, а также порядка ста девятиэтажек. Эти дома находятся в неудовлетворительном состоянии, их жители решили воспользоваться своим правом, проголосовали и были включены в программу», — уточнил заммэра по градостроительной политике и строительству. По его словам, большая часть девятиэтажных домов, попавших под снос, располагается по соседству с районами пятиэтажной застройки. «В то же время, вопреки негативным ожиданиям, так называемые сталинки в программу не вошли», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее стало известно, что в окончательный список программы реновации попали 5144 дома, в которых проживает более 1 млн москвичей.