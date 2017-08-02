Первый двухэтажный поезд отправится из Кисловодска в Москву в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Рейс отправится вечером и прибудет в Москву через сутки. Двухэтажным составом пассажиры смогут ездить раз в три дня. В другие дни пассажиров будет развозить одноэтажный поезд, сообщает NewsTracker.

Предполагается, что поезд сделает остановки на станциях Ессентуки, Пятигорск, Минеральные воды, Невинномысская, Армавир-Ростовская, Кавказская, Тихорецкая и Ростов-Главный.

Двухэтажные поезда являются новым видом вагонов в России, в котором для увеличения пассажировместимости устроены два салона для пассажиров — один над другим. Для их строительства использовались экологически чистые материалы.