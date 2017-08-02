Реальные денежные доходы россиян за три года кризиса сократились почти на пятую часть, подсчитали в Высшей школе экономики (ВШЭ).

«По сравнению с октябрем 2014 года — последним периодом устойчивого роста реальных доходов — падение за прошедшее время составило 19,2%», — цитирует anrt.info отчет ВШЭ.

Ранее Росстат отмечал, что в июне 2017 года реальные доходы населения (доходы с поправкой на инфляцию и обязательные платежи) впервые не сократились в годовом исчислении после 31 меcяца спада.

За время кризиса оборот розничной торговли России упал на 19,4%, а потребительские цены выросли на 25,7%, напоминает ВШЭ.