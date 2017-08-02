Министерство внутренних дел РФ сообщило о том, что по решению Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллег из республики Татарстан 65-летнего лидера уголовной среды был выдворен с территории Российской Федерации.

«В МВД России принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации и депортации 65-летнего лидера уголовной среды», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В МВД отметили, что решением Мосгорсуда в 2015 году мужчина был осужден на 22 года тюрьмы по статьям Уголовного кодекса РФ «Разбой» и «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а 1 августа 2017 года «по решению Верховного суда Республики Татарстан мужчина досрочно освобожден от отбывания наказания по болезни».