Жители Ростова в конце июля обнаружили на прилавках магазинов сметану с плесенью. В частности, некачественные продукты можно было купить в гипермаркете «Ашан».

Как сообщили RostovGazeta в пресс-службе «Вимм-билль-дан», о продукции которого идет речь, порча продукта, возможно, произошла из-за нарушения герметичности упаковки и температуры хранения при транспортировке.

Компания провела собственную проверку на предприятии и исследовала контрольный образец сметаны «Кубанская буренка», в которой была найдена плесень, однако никаких отклонений ни в технологическом процессе, ни в самом образце обнаружено не было.