«Первый канал» отказался от комментариев по поводу внесения изменений в регламент международного конкурса «Евровидение» на фоне инцидента с участницей от России Юлией Самойловой, которой запретили въезд на территорию Украины во время конкурса.

Ранее немецкий телеканал ARD со ссылкой на документ Европейского вещательного совета (EBU) сообщил об изменениях в регламенте «Евровидения», предполагающих дисквалификацию всех участников и вещательных компаний в странах, которые будут использовать конкурс как инструмент манипулирования. Помимо этого, все стороны обязаны гарантировать, «что ни один из участников конкурса или членов делегаций не дает оснований наложить запрет на его въезд в страну».

В мае 2017 года киевские власти запретили въезд в страну участнице «Евровидения» певице Самойловой из-за ее гастролей в Крыму.