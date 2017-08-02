Российским судебным приставам в первом полугодии текущего года удалось разыскать 44 ребенка, еще 30 остаются в розыске.

Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

«С начала года в производстве территориальных органов находилось 74 таких дела, в рамках которых разыскано 44 ребенка», — цитирует главу ведомства «РИА Новости».

По словам Аристова, розыск детей находится в ФССП на особом контроле.

Судебные приставы занимаются розыском детей, которых один из родителей скрывает от другого, в том числе осуществляют международный розыск.