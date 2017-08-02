Реставрационные и ремонтные работы основных объектов Государственного историко-природного и этнографического музея-заповедника «Кижи» планируется завершить к июню 2020 года. Об этом на совещании у министра культуры РФ Владимира Мединского сообщила директор музея-заповедника Елена Богданова.

«Мы будем пытаться закончить все работы ко дню 100-летия Республики Карелия, который отмечается 8 июня», — приводит слова Богдановой ТАСС.

Она также отметила, что 19 августа 2020 года в отреставрированной церкви Преображения Господня Кижского погоста состоится первая служба.

Министерство культуры РФ выделило 457,1 млн рублей на реставрацию культурного объекта. Активный период реставрации церкви начался в 2009 году. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 60%, сообщает ИА «Карелinform».

По словам Мединского, уровень обслуживания посетителей острова далек от цивилизации. Несмотря на то, что заповедник в этом году рассчитывает заработать 120 млн рублей за счет обслуживания туристов, необходимая инфраструктура для их привлечения на острове практически отсутствует. Министр отметил, что в домах на острове нет постоянного водоснабжения, полноценного освещения, канализации и качественных дорог.

Предполагается, что одно из исторических зданий на острове Кижи — дом крестьянина Серова— будет передано под гостиницу для туристов. Здание будет переоборудовано под гостиничный комплекс на 13 номеров, при этом внешний аутентичный вид дома будет сохранен.

Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста — объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.