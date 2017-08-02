Министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что новым директором ситуационно-кризисного центра назначен посол по особым поручениям Владимир Тарабрин.

«Приказом МИД России №12321 от 06.07.2017 Тарабрин Владимир Евгеньевич назначен директором департамента ситуационно-кризисный центр», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Отмечается также, что 60-летний дипломат находится на дипломатической службе более 30 лет, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I степени, награжден орденом «За заслуги перед отечество» I и II степеней.